विवाद: महाराष्ट्र के मंत्री पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल करने का आरोप; यूट्यूबर गिरफ्तार

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शिकायतकर्ता का कहना है कि यूट्यूबर संतोष पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए मंत्री से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट और वीडियो मानहानिकारक और आपत्तिजनक थे और उन्हें बड़ी संख्या में देखा गया। शिकायत के आधार पर पुणे पुलिस ने गुरुवार को कोथरूड पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 356(2) और 352 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की है।सोशल मीडिया पर एक अन्य वीडियो भी खूब देखी जा रही है, जिसमें पुणे पुलिस यूट्यूबर संतोष पंडित को हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।पुणे के ही एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने के विवाद में भी पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में अब तक कुल तीन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनसे कार्यकर्ता आशीष साबले के रूप में हुई है।यह घटना मनसे नेता अमित ठाकरे के पुणे के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करने के दौरान घटी। जहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ लगी हुई थी। इस पर ठाकरे ने कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से तस्वीर हटाने को कहा। इस घटना में पुणे के चतुरश्रृंगी पुलिस थाने में अमित ठाकरे और मनसे के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में दो लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब आशीष साबले की गिरफ्तारी के साथ इनकी संख्या तीन हो गई है।