रायसीना डायलॉग: पीएम ने कहा- एक साल से दुनिया को बर्बाद कर रही महामारी, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का अवसर भी

{"_id":"6075b3888ebc3ec4965b39d0","slug":"raisina-dialogue-pm-said-epidemic-that-has-been-ruining-the-world-for-a-year-also-an-opportunity-for-change-in-the-global-system","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u092f\u0938\u0940\u0928\u093e \u0921\u093e\u092f\u0932\u0949\u0917: \u092a\u0940\u090f\u092e \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e- \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u094b \u092c\u0930\u094d\u092c\u093e\u0926 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u092e\u0939\u093e\u092e\u093e\u0930\u0940, \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0915\u093e \u0905\u0935\u0938\u0930 \u092d\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि एक वैश्विक महामारी एक साल से दुनिया को बर्बाद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें अवसर दिया है कि हम वैश्विक व्यवस्था में बदलाव कर सकें और अपनी सोच में परिवर्तन ला सकें।

: PM said- epidemic that has been ruining the world for a year, also an opportunity for change in the global system

