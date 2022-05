राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा: जेल में बंद एनएसयूआई नेताओं से मिले, भाजपा ने वीडियो जारी कर उड़ाया मजाक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने तेलंगाना दौरे के बीच आज हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में जाकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष वेंकट बालमूर व 18 अन्य नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया है। उधर, भाजपा नेता अमित मालवीय एक और वीडियो जारी कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है।

