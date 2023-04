Rahul Gandhi: लिंगायतों को लुभाने की राजनीति! बागलकोट के कुदालसंगम पहुंचे राहुल गांधी

कर्नाटक चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए दो दिवसीय दौरे पर रविवार को बागलकोट पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने संगमनाथ मंदिर और कुदालसंगम तीर्थस्थल का दौरा किया और पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के संगमनाथ मंदिर और कुदालसंगम तीर्थस्थल के दौरे को लिंगायत समुदाय को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi visits Sangamanatha Temple and offers prayers at Kudalasangama in Bagalkote, Karnataka. pic.twitter.com/DAz3UcreG1

राहुल गांधी बासवा जयंती उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कांग्रेस और राहुल गांधी की इस पूरी कवायद को लिंगायत समुदाय को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि राज्य में लिंगायत समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या के 17 फीसदी हैं और इनकी कर्नाटक की राजनीति में खासी अहमियत है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां लिंगायत समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिशें करती हैं। आमतौर पर कर्नाटक में लिंगायत वोटबैंक भाजपा समर्थक माना जाता है लेकिन इस बार कांग्रेस ने भाजपा के इस वोटबैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। राहुल गांधी के दौरे भी उसी रणनीति का हिस्सा है।

