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BJP का सीक्रेट प्लान तैयार! इस तरह के विधायकों के टिकट कटेंगे?
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं... जिसके लिए सभी पार्टियों ने जोरशोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं... हालांकि भाजपा एक बार फिर वापसी के मकसद से पूरी जी जान से चुनावी रण में उतर चुकी है ऐसे में विधानसभा की रणभेरी बजने से पहले ही भाजपा के थिंक टैंक ने महामंथन शुरू कर दिया है... 2027 का रण जीतने के लिए मथुरा में शुरू हुए महामंथन में भाजपा थिंक टैंक ने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार चुनावी चक्रव्यूह कुछ अलग अंदाज में रचा जाएगा। सभी द्वारों पर पुराने महारथियों से काम चलने वाला नहीं है... चाहे संगठन स्तर पर ऊपर से आए दिग्गजों की नई टीम हो या टिकटों का बंटवारा, नए दांव आजमाने ही होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में टिकट काटे जा सकते हैं। बैठक में सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करने पर मंथन हुआ...
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