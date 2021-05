पीएम से अपील: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा- लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को 6000 रुपये महीना दें

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि देश के जिन राज्यों में लॉकडाउन है, वहां के गरीबों को 6000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाना चाहिए। बता दें, पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी तरह की मांग सरकार से कर चुकी हैं।

Leader of Congress party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury writes to PM Narendra Modi, urging to provide Rs 6000/month to the poor in the states under lockdown pic.twitter.com/hzkjRwsY1s