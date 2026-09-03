जारांगे के आंदोलन में छाया मातम: मराठा आरक्षण के समर्थन में आए प्रदर्शनकारी की मौत; हार्ट अटैक की आशंका

महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में पहुंचे बीड निवासी दशरथ रायकर की संदिग्ध हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मनोज जारांगे के आंदोलन में शामिल होने के लिए अंतरवाली सराटी पहुंचे थे। डॉक्टरों के मुताबिक मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। जारांगे 29 अगस्त से मराठा आरक्षण और गजट रिकॉर्ड के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

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