Hindi Protest: केंद्रीय संस्थानों में हिंदी में पढ़ाई का विरोध, सीएम के बेटे समेत द्रमुक कार्यकर्ता सड़कों पर

केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम में पढ़ाई की संसदीय समिति की सिफारिश का तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।

Chennai | DMK Youth Wing Secretary and CM MK Stalin's son Udhayanidhi Stalin along with other party workers participate in a protest against the parliamentary committee's recommendation to make Hindi the medium of instruction in central educational institutes. pic.twitter.com/k1qTEYmiyc