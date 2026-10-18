14 लाख दो, सरकारी नौकरी लो: पूर्व उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार बन करोड़ों की ठगी, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

सरकारी नौकरी पाने की चाह में हरियाणा के कई लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर दिए। उन्हें लगा कि लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया कथित तौर पर ठगी का हिस्सा थी। आरोप है कि पांच लोगों ने खुद को राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 2.41 करोड़ रुपये ठग लिए। अब इस ठगी को लेकर सीबीआई ने पानीपत के एक निवासी की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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