सीएम योगी के वीडियो ने बदली अरुंधति की सोच: अब मुख्यमंत्री को लिखा भावुक पत्र, शादी में बुलाकर मांगा आशीर्वाद

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अरुंधति ने पत्र में बताया कि बचपन में वह छोटी-छोटी बातों पर भावुक होकर रो पड़ती थीं। उन्हें लगता था कि जल्दी रो देना उनकी कमजोरी है। उनके कुछ दोस्त भी उन्हें समझाते थे कि मजबूत बनने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। धीरे-धीरे उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या भावुक व्यक्ति भी मजबूत हो सकता है। क्या अपने आंसू जाहिर करना शर्मिंदगी की बात है? इसी दौरान उनके चचेरे भाई ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाया, जिसने उनकी सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई।अरुंधति के मुताबिक, वीडियो में योगी आदित्यनाथ भावुक दिखाई दे रहे थे। उनके चचेरे भाई ने उन्हें समझाया कि योगी की तरह भावुक होते हुए भी मजबूत बना जा सकता है। इस बात ने अरुंधति को अपनी भावनाओं को देखने का नया नजरिया दिया। उन्होंने समझा कि आंसू किसी इंसान की कमजोरी का प्रमाण नहीं हैं। भावुक होना एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखा। बचपन में देखे गए उस वीडियो की सीख आज भी उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई है।अरुंधति ने अपने पत्र में लिखा कि जब भी वह खुद पर संदेह करती हैं, तो योगी आदित्यनाथ की यात्रा से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके लिए मजबूत होने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए खुद पर भरोसा बनाए रखना है। गिरने के बाद फिर खड़े होना, चुनौतियों के बीच आगे बढ़ना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही असली साहस है। अरुंधति के लिए योगी की सार्वजनिक यात्रा मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयास करते रहने का संदेश देती है। यही वजह है कि वह उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानती हैं।अरुंधति और राहुल का विवाह 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा स्थित ग्रीन पार्क कन्वेंशन सेंटर में होना है। इस खास मौके पर अरुंधति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वह उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह देखती आई हैं। उनके जीवन के सफर ने उन्हें हिम्मत और प्रेरणा दी है। अरुंधति चाहती हैं कि योगी उनके विवाह में पहुंचकर नवदंपती को आशीर्वाद दें और उनके जीवन की नई शुरुआत के साक्षी बनें।अरुंधति ने पत्र में मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अगर उनके लिए विवाह समारोह में पहुंचना संभव न हो, तो उनका शुभकामना संदेश और आशीर्वाद भी उनके लिए बेहद अनमोल होगा। उनके पत्र में किसी राजनीतिक मांग के बजाय व्यक्तिगत सम्मान और कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है। अरुंधति ने बताया कि योगी की एक सीख ने उन्हें अपनी भावनाओं को कमजोरी मानने के बजाय स्वीकार करना सिखाया। अब वह चाहती हैं कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके प्रेरणास्रोत का आशीर्वाद मिले।