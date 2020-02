जम्मू कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों की पाबंदी पर प्रियंका ने उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू-कश्मीर में पिछले छह महीने से चल रही पाबंदियों का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट कर पूछा कि क्या हम अब भी लोकतंत्र हैं या नहीं। प्रियंका ने कहा कि छह महीने हो चुके हैं, जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्री बिना किसी आरोप के कैद हैं। इसके अलावा लाखों लोग भी पाबंदी में हैं। उन्होंने कहा कि छह महीने पहले हम पूछ रहे थे कि यह कितना लंबे समय तक चलेगा? अब हम पूछ रहे हैं कि क्या हम अब भी लोकतंत्र हैं या नहीं।

Its been six months since two Ex-Chief Ministers have been incarcerated without any charges and millions of people were locked down in J&K.