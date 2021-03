प्रियंका गांधी का तंज: तीरथ सिंह रावत के जींस वाले बयान के बाद पोस्ट की पीएम मोदी, गडकरी और भागवत की ऐसी तस्वीर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा युवाओं के फटी जींस पहनने संबंधी दिए बयान पर बवाल मचा गया है। एक ओर जहां कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में रावत का बयान वायरल हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की निक्कर वाली तस्वीर ट्वीट की है।

Oh my God!!! Their knees are showing 😱😱😱 #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 18, 2021