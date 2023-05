Karnataka: जब PM मोदी ने सिर झुकाकर की मुलाकात, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बुजुर्ग महिलाओं ने कही ये बात, पढ़ें

उपलब्धियों के लिए मिला था पद्मश्री पुरस्कार

गौरतलब है, तुलसी गौड़ा को साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। तुलसी गौड़ा नंगे पैर ही पद्मश्री अवॉर्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। वहीं, हलक्की वोक्कालिगा जनजातियों की कोकिला कहे जाने वाले सुकरी बोम्मागौड़ा ने साल 2017 में लोक गायन के लिए देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री जीता था।



I'm very happy that PM Modi came from Delhi to meet Ankola people he took my blessing. I also met him in Delhi earlier, and we all are very happy: Tulsi Gowda, Padma award recipient on meeting PM Modi (04/04) pic.twitter.com/oHZarShE89