सियासत: स्मित मच्छार की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों? भाजपा नेताओं ने लगाया वोट बैंक राजनीति का आरोप

फ्लाईदुबई विमान में हुए हमले के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की चर्चा हो रही है। मच्छार ने गंभीर हमले के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोला। इससे यात्रियों को अंदर पहुंचने और हमलावर को काबू करने का मौका मिला। विमान को बाद में सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मच्छार से बात की और उनके साहस की सराहना की। इसी बीच भाजपा ने राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्मित मच्छार पर उड़ान के दौरान सह-पायलट ने कथित तौर पर हमला किया।

हमले में मच्छार गंभीर रूप से घायल हुए।

उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों को अंदर आने का मौका दिया।

यात्रियों ने हमलावर को काबू करने में मदद की।

विमान की सऊदी अरब के तबुक में आपात लैंडिंग हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में मच्छार से बात की।

भाजपा ने राहुल गांधी की कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाए।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी ने स्मित मच्छार की बहादुरी के समर्थन में कोई सार्वजनिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलग-अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं। इसके बावजूद उन्होंने पायलट या उनके परिवार के समर्थन में कोई पोस्ट या वीडियो संदेश साझा नहीं किया। भंडारी ने इसे महज संयोग नहीं बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कथित चुप्पी के पीछे वोट बैंक की राजनीति है। यह भाजपा नेता का आरोप है।फ्लाईदुबई की उड़ान दुबई से तेल अवीव जा रही थी। विमान में 174 लोग सवार थे। उड़ान के दौरान सह-पायलट ने कथित तौर पर स्मित मच्छार पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान विमान तेजी से नीचे जाने लगा। मच्छार ने घायल हालत में कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यात्री अंदर पहुंचे। उन्होंने हमलावर को काबू करने में मदद की। दूसरे पायलटों ने विमान की कमान संभाली। विमान की सऊदी अरब के तबुक में आपात लैंडिंग कराई गई। मामले की जांच जारी है।प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के साथ दूसरे विपक्षी नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिया। भंडारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने भी स्मित मच्छार की बहादुरी पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसे भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि स्मित मच्छार की बहादुरी से देश का सम्मान बढ़ा है। ऐसे में उनके मुताबिक विपक्षी नेताओं को इस पर बोलना चाहिए था।भंडारी ने राहुल गांधी पर कई और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब देश किसी उपलब्धि या बहादुरी पर गर्व करता है, तब कांग्रेस की ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आती। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के सम्मान और संविधान की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा नेता ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर भी इसी तरह के आरोप लगाए। इन बयानों को भाजपा के राजनीतिक आरोप के रूप में देखा जाना चाहिए।स्मित मच्छार फिलहाल उपचार करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान उन्होंने घटना के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान को बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोला। उनकी बहादुरी की प्रधानमंत्री मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई लोगों ने प्रशंसा की है। इसी बीच भाजपा के आरोपों ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बहस में बदल दिया है। राहुल गांधी की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, यह आगे महत्वपूर्ण रहेगा।