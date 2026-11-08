बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी: बोले- जहां कभी नक्सलियों का कहर था, वहां आज विकास की बहार

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प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था, वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।"इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को दिवाली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! देशभर में रहने वाले मेरे सभी परिवारजनों को दिवाली की असीम शुभकामनाएं।"कार्तिक अमावस्या के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को देशभर में दिवाली मनाई जा रही है। इस मौके पर घरों और मंदिरों को दीयों, रंग-बिरंगी लाइटों और सजावटी सामान से सजाया गया है। रोशनी के इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दिवाली की शाम भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पारंपरिक पूजा की जाती है। लोग सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ दीप जलाते हैं। इस मौके पर पटाखे जलाने, मिठाइयां बांटने और परिवार के साथ त्योहार मनाने की भी परंपरा है। दिवाली देश के अलग-अलग हिस्सों और समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ने वाला त्योहार है। यह पर्व आपसी मेलजोल, उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है।