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बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी: बोले- जहां कभी नक्सलियों का कहर था, वहां आज विकास की बहार

Sun, 08 Nov 2026 10:00 AM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 08 Nov 2026 10:00 AM IST
सार

बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के बीच दिवाली मनाने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में आए बदलाव का जिक्र किया है। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाके में विकास की नई तस्वीर सामने आने की बात कही।

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PM Narendra Modi to Celebrate Diwali with Security Forces in Bastar, Says Development Replacing Naxalism
पीएम मोदी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली का त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। 
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प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था, वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।"
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इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को दिवाली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! देशभर में रहने वाले मेरे सभी परिवारजनों को दिवाली की असीम शुभकामनाएं।"
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आज मनाई जा रही दिवाली, घरों और मंदिरों में की जा रही सजावट
कार्तिक अमावस्या के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को देशभर में दिवाली मनाई जा रही है। इस मौके पर घरों और मंदिरों को दीयों, रंग-बिरंगी लाइटों और सजावटी सामान से सजाया गया है। रोशनी के इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दिवाली की शाम भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पारंपरिक पूजा की जाती है। लोग सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ दीप जलाते हैं। इस मौके पर पटाखे जलाने, मिठाइयां बांटने और परिवार के साथ त्योहार मनाने की भी परंपरा है। दिवाली देश के अलग-अलग हिस्सों और समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ने वाला त्योहार है। यह पर्व आपसी मेलजोल, उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है।
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