'बिहार का मखाना पहुंच रहा ग्रीस': मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, त्योहारी मौसम के लिए की क्या अपील?

11:38 AM, 25-Oct-2026 आईआईटी मद्रास में ब्रेन सेंटर की क्या खासियत? पीएम मोदी ने कहा, ''इस महीने की शुरुआत में मैं चेन्नई गया था। मेरी मुलाकात वहां देश के कई वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और युवा प्रतिभाओं से हुई | हमारे युवा आज ऐसे विषयों पर भी काम कर रहे है जो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है ब्रेन रिसर्च। इसी से जुड़े, 'सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर' का मैंने आईआईटी मद्रास में लोकार्पण किया था। इस सेंटर ने एक ब्रेन इमेजिंग टेक्नॉलजी प्लेटफॉर्म बनाया है जो दुनिया-भर के लिए मिसाल है।''



उन्होंने आगे कहा, ''इसके जरिए मानव मस्तिष्क की हाई-रिजॉल्यूशन डिजिटल 3डी तस्वीरें तैयार की जा रही हैं। उनका लक्ष्य है आने वाले दिनों में 100 ह्यूमन ब्रेन की 3डी मैपिंग करके उनका बारीकी से अध्ययन करना।

पूरी दुनिया में ये इस तरह का पहला मिशन है । इस काम में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ब्रेन सेंटर के निर्माण में देश की इंडस्ट्री ने सरकार के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई है। आईआईटी के कई पूर्व छात्र और शिक्षक भी इस रिसर्च सेंटर के लिए साथ आए है ।''



प्रधानमंत्री ने कहा, ''ये प्रोजेक्ट इतना अहम इसलिए है, क्योंकि विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद भी मानव मस्तिष्क आज भी एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। आज भी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां हैं, जिनका कोई ठोस इलाज नहीं है। इसलिए विज्ञान ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को जितना गहराई से समझेगा, उतने ही नए स्कोप आने वाले समय में बनेंगे। ये भी तय हुआ है कि 100 ह्यूमन ब्रेन का ये डेटा आगे अलग-अलग क्षेत्र में शोध के लिए ओपन सोर्स के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।'' पीएम मोदी ने कहा, ''इस महीने की शुरुआत में मैं चेन्नई गया था। मेरी मुलाकात वहां देश के कई वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और युवा प्रतिभाओं से हुई | हमारे युवा आज ऐसे विषयों पर भी काम कर रहे है जो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है ब्रेन रिसर्च। इसी से जुड़े, 'सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर' का मैंने आईआईटी मद्रास में लोकार्पण किया था। इस सेंटर ने एक ब्रेन इमेजिंग टेक्नॉलजी प्लेटफॉर्म बनाया है जो दुनिया-भर के लिए मिसाल है।''उन्होंने आगे कहा, ''इसके जरिए मानव मस्तिष्क की हाई-रिजॉल्यूशन डिजिटल 3डी तस्वीरें तैयार की जा रही हैं। उनका लक्ष्य है आने वाले दिनों में 100 ह्यूमन ब्रेन की 3डी मैपिंग करके उनका बारीकी से अध्ययन करना।पूरी दुनिया में ये इस तरह का पहला मिशन है । इस काम में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ब्रेन सेंटर के निर्माण में देश की इंडस्ट्री ने सरकार के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई है। आईआईटी के कई पूर्व छात्र और शिक्षक भी इस रिसर्च सेंटर के लिए साथ आए है ।''प्रधानमंत्री ने कहा, ''ये प्रोजेक्ट इतना अहम इसलिए है, क्योंकि विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद भी मानव मस्तिष्क आज भी एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। आज भी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां हैं, जिनका कोई ठोस इलाज नहीं है। इसलिए विज्ञान ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को जितना गहराई से समझेगा, उतने ही नए स्कोप आने वाले समय में बनेंगे। ये भी तय हुआ है कि 100 ह्यूमन ब्रेन का ये डेटा आगे अलग-अलग क्षेत्र में शोध के लिए ओपन सोर्स के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।''

11:30 AM, 25-Oct-2026 पीएम बोले- तकनीक के सहारे आसान हो रही लोगों की जिंदगी प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारे देश के लोगों की एक बड़ी विशेषता है। हम नई तकनीक को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हम सहज रूप से तकनीक को अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा भी बना लेते हैं। 'ई-संजीवनी योजना' इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि लोगों के जीवन को आसान बनाने में तकनीक का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे ये देखकर बहुत संतोष होता है कि इसके जरिए अब तक करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशन किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तकनीक की ताकत, हमारे डॉक्टरों के सेवाभाव, और देशवासियों के विश्वास का यह बेहतरीन उदाहरण है।''



उन्होंने कहा, ''आज ई-संजीवनी सेवा अपने विशाल नेटवर्क के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इसका लाभ उठाने वाले लोगों की कहानियां आपको भावुक कर देंगी। अंडमान-निकोबार के बाराटांग द्वीप में जारवा जनजाति के ओहो-ताहाने को तेज बुखार था। सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। ऐसे में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी ने ई-संजीवनी के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क किया। उस बच्चे को निमोनिया था और जैसे ही वो डॉक्टर की निगरानी में आया, उसकी स्थिति में तेजी से सुधार होने लगा।''



उन्होंने कहा, ''एक समय था डॉक्टर को दिखाने में छोटी-सी स्वास्थ्य जांच में भी लोगों को काफी समय लग जाता था, बहुत कठिनाइयां आती थी। आज देशभर में लगभग 1 लाख 90 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के जीवन में नई-नई सुविधाएं लेकर आए हैं। ये आरोग्य मंदिर एक प्रकार से, पंचायतों के वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सबसे सुखद बात यह है कि अब गांवों के लोग भी नियमित जांच करवा रहे हैं, ताकि वे स्वस्थ रहें। और इसमें ई-संजीवनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारे देश के लोगों की एक बड़ी विशेषता है। हम नई तकनीक को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हम सहज रूप से तकनीक को अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा भी बना लेते हैं। 'ई-संजीवनी योजना' इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि लोगों के जीवन को आसान बनाने में तकनीक का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे ये देखकर बहुत संतोष होता है कि इसके जरिए अब तक करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशन किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तकनीक की ताकत, हमारे डॉक्टरों के सेवाभाव, और देशवासियों के विश्वास का यह बेहतरीन उदाहरण है।''उन्होंने कहा, ''आज ई-संजीवनी सेवा अपने विशाल नेटवर्क के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इसका लाभ उठाने वाले लोगों की कहानियां आपको भावुक कर देंगी। अंडमान-निकोबार के बाराटांग द्वीप में जारवा जनजाति के ओहो-ताहाने को तेज बुखार था। सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। ऐसे में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी ने ई-संजीवनी के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क किया। उस बच्चे को निमोनिया था और जैसे ही वो डॉक्टर की निगरानी में आया, उसकी स्थिति में तेजी से सुधार होने लगा।''उन्होंने कहा, ''एक समय था डॉक्टर को दिखाने में छोटी-सी स्वास्थ्य जांच में भी लोगों को काफी समय लग जाता था, बहुत कठिनाइयां आती थी। आज देशभर में लगभग 1 लाख 90 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के जीवन में नई-नई सुविधाएं लेकर आए हैं। ये आरोग्य मंदिर एक प्रकार से, पंचायतों के वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सबसे सुखद बात यह है कि अब गांवों के लोग भी नियमित जांच करवा रहे हैं, ताकि वे स्वस्थ रहें। और इसमें ई-संजीवनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है।''

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11:26 AM, 25-Oct-2026 पीएम मोदी ने की वोकल फॉर लोकल की अपील प्रधानमंत्री ने कहा, ''त्योहारों पर हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं। इस बार भी खरीदारी करते समय स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए । आपकी खरीदारी से उनका उत्साह बढ़ेगा | आपका ये अपनापन 'वोकस फॉर लोकल' अभियान को और आगे ले जाएगा, और, जितना 'वोकल फॉर लोकल' अभियान आगे बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा और इसलिए मेरा व्यक्तिगत रुप से आपसे आग्रह है कि आप स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए, प्रमुखता दीजिए |'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''त्योहारों पर हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं। इस बार भी खरीदारी करते समय स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए । आपकी खरीदारी से उनका उत्साह बढ़ेगा | आपका ये अपनापन 'वोकस फॉर लोकल' अभियान को और आगे ले जाएगा, और, जितना 'वोकल फॉर लोकल' अभियान आगे बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा और इसलिए मेरा व्यक्तिगत रुप से आपसे आग्रह है कि आप स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए, प्रमुखता दीजिए |''

11:25 AM, 25-Oct-2026 खादी की बिक्री में बढ़त का प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब स्थानीय उत्पादों की बात होती है तो खादी की चर्चा स्वाभाविक है । इस बार गांधी जयंती पर सिर्फ एक दिन में खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों इसकी बिक्री 28 करोड़ रुपये से अधिक की रही | ये पिछले साल से भी डेढ़ करोड़ रुपये और ज्यादा ही है, यानी खादी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है और इसका लाभ उन लोगों तक भी पहुंच रहा है, जिनके हुनर और मेहनत से खादी हैंडीक्राफ्ट जैसी अनेक चीजें तैयार होती हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब स्थानीय उत्पादों की बात होती है तो खादी की चर्चा स्वाभाविक है । इस बार गांधी जयंती पर सिर्फ एक दिन में खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों इसकी बिक्री 28 करोड़ रुपये से अधिक की रही | ये पिछले साल से भी डेढ़ करोड़ रुपये और ज्यादा ही है, यानी खादी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है और इसका लाभ उन लोगों तक भी पहुंच रहा है, जिनके हुनर और मेहनत से खादी हैंडीक्राफ्ट जैसी अनेक चीजें तैयार होती हैं।''

11:24 AM, 25-Oct-2026 पैकेजिंग में आदिवासी कला की छाप प्रधानमंत्री ने कहा, ''महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों ने अपने बनाए उत्पादों की पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दिया है । यहां 'शबरी नेचुरल्स' के जरिए शहद, महुआ, चिरौंजी और बांस से बने उत्पाद बाजार में लाए जा रहे हैं। इनकी पैकेजिंग पर आदिवासी कला की छाप है । आपको जानकर खुशी होगी कि इस पैकेजिंग को जापान का प्रतिष्ठित 'गुड डिजाइन अवार्ड' मिला है। हमारे युवा भी इस क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं | कर्नाटक का 'बैंबू' स्टार्टअप। बांस और खेती से निकलने वाले अवशेषों से पैकेजिंग मैटेरियल बना रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों ने अपने बनाए उत्पादों की पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दिया है । यहां 'शबरी नेचुरल्स' के जरिए शहद, महुआ, चिरौंजी और बांस से बने उत्पाद बाजार में लाए जा रहे हैं। इनकी पैकेजिंग पर आदिवासी कला की छाप है । आपको जानकर खुशी होगी कि इस पैकेजिंग को जापान का प्रतिष्ठित 'गुड डिजाइन अवार्ड' मिला है। हमारे युवा भी इस क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं | कर्नाटक का 'बैंबू' स्टार्टअप। बांस और खेती से निकलने वाले अवशेषों से पैकेजिंग मैटेरियल बना रहा है।''

11:21 AM, 25-Oct-2026 भारतीय किसानों के लिए खुल रहे नए बाजार पीएम मोदी ने कहा, ''त्योहारों के इस मौसम में आप सभी ने अपने आस-पास एक बदलाव जरूर महसूस किया होगा | अब लोग खरीदारी करते समय स्वदेशी उत्पादों को बहुत महत्व देने लगे हैं | 'वोकल फॉर लोकल' की ये भावना अब हमारे उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रही है। बिहार के पूर्णिया का मखाना अब ग्रीस पहुंच रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी की अरहर दाल अब मालदीव जा रही है, यानि, भारत के किसानों के लिए दुनिया में नए बाजार खुल रहे हैं।'' पीएम मोदी ने कहा, ''त्योहारों के इस मौसम में आप सभी ने अपने आस-पास एक बदलाव जरूर महसूस किया होगा | अब लोग खरीदारी करते समय स्वदेशी उत्पादों को बहुत महत्व देने लगे हैं | 'वोकल फॉर लोकल' की ये भावना अब हमारे उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रही है। बिहार के पूर्णिया का मखाना अब ग्रीस पहुंच रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी की अरहर दाल अब मालदीव जा रही है, यानि, भारत के किसानों के लिए दुनिया में नए बाजार खुल रहे हैं।''

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11:18 AM, 25-Oct-2026 टिहरी गढ़वाल में हेवल नदी को स्थानीय लोगों ने दिया नया जीवन उन्होंने आगे कहा, ''हमारे यहां प्रकृति के प्रति सम्मान की बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि अपने आस-पास स्वच्छता रखना, जल-स्रोतों की देखभाल करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी होती है, जब मैं देखता हूं कि देश के कितने ही लोग इसी भावना को अपना जीवन बनाए हुए हैं। यही भाव उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी देखने को मिलता है। यहां लोगों ने मिलकर एक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया है। ये नदी है 'हेवल'।''



उन्होंने कहा, ''कुछ समय पहले हेवल नदी में पानी कम होने लगा था | आस-पास के प्राकृतिक जल-स्रोत भी सूख रहे थे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर हेवल नदी को बचाने का अभियान चलाया। इस दौरान बारिश का पानी रोकने के उपाय हुए, जमीन में पानी पहुंचाने के लिए काम हुआ और बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए | आज इस प्रयास से हेवल नदी को नया जीवनदान मिला है और साथ ही दर्जनों प्राकृतिक जल-स्रोतों के पुनर्जीवन में भी मदद मिली है।'' उन्होंने आगे कहा, ''हमारे यहां प्रकृति के प्रति सम्मान की बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि अपने आस-पास स्वच्छता रखना, जल-स्रोतों की देखभाल करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी होती है, जब मैं देखता हूं कि देश के कितने ही लोग इसी भावना को अपना जीवन बनाए हुए हैं। यही भाव उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी देखने को मिलता है। यहां लोगों ने मिलकर एक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया है। ये नदी है 'हेवल'।''उन्होंने कहा, ''कुछ समय पहले हेवल नदी में पानी कम होने लगा था | आस-पास के प्राकृतिक जल-स्रोत भी सूख रहे थे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर हेवल नदी को बचाने का अभियान चलाया। इस दौरान बारिश का पानी रोकने के उपाय हुए, जमीन में पानी पहुंचाने के लिए काम हुआ और बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए | आज इस प्रयास से हेवल नदी को नया जीवनदान मिला है और साथ ही दर्जनों प्राकृतिक जल-स्रोतों के पुनर्जीवन में भी मदद मिली है।''

11:14 AM, 25-Oct-2026 खेती विरासत मिशन का किया जिक्र पीएम मोदी ने कहा, ''हमारे देश में ऐसे अनेक पारंपरिक हुनर हैं, जो पीढ़ियों से हमारी पहचान का हिस्सा रहे हैं, और सुखद ये है कि अब इन परंपराओं से जुड़कर अनेक नए प्रयोग भी हो रहे हैं, इन्हें आज के समय के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में ऐसा ही एक प्रयास काफी समय से चल रहा है, यहां 'खेती विरासत मिशन' नाम की एक संस्था ने आर्गेनिक फार्मिंग और पारंपरिक कृषि के तौर-तरीकों को नया जीवन देना शुरू किया। इस टीम के लोग पंजाब के मालवा क्षेत्र में कपास की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहते थे। इस पहल को नाम दिया गया 'नव-त्रिन्जन'।''



उन्होंने कहा, ''इस पहल के तहत यहां बिना केमिकल का इस्तेमाल किए ऑर्गेनिक कपास उगाई जाती है । यहां प्राकृतिक रंगों वाली कपास भी उगाई जाती है इससे तैयार धागे और कपड़े को रंगने के लिए अलग से केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती । आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद हो रही है। साथियो, कुछ साल पहले 'नव-त्रिन्जन' ने एक वीविंग स्कूल भी शुरू किया | इसका लक्ष्य है बुनकरी के हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना | इस स्कूल ने भी बहुत सारी महिलाओं की लोगों की जिंदगी बदल दी है।'' पीएम मोदी ने कहा, ''हमारे देश में ऐसे अनेक पारंपरिक हुनर हैं, जो पीढ़ियों से हमारी पहचान का हिस्सा रहे हैं, और सुखद ये है कि अब इन परंपराओं से जुड़कर अनेक नए प्रयोग भी हो रहे हैं, इन्हें आज के समय के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में ऐसा ही एक प्रयास काफी समय से चल रहा है, यहां 'खेती विरासत मिशन' नाम की एक संस्था ने आर्गेनिक फार्मिंग और पारंपरिक कृषि के तौर-तरीकों को नया जीवन देना शुरू किया। इस टीम के लोग पंजाब के मालवा क्षेत्र में कपास की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहते थे। इस पहल को नाम दिया गया 'नव-त्रिन्जन'।''उन्होंने कहा, ''इस पहल के तहत यहां बिना केमिकल का इस्तेमाल किए ऑर्गेनिक कपास उगाई जाती है । यहां प्राकृतिक रंगों वाली कपास भी उगाई जाती है इससे तैयार धागे और कपड़े को रंगने के लिए अलग से केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती । आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद हो रही है। साथियो, कुछ साल पहले 'नव-त्रिन्जन' ने एक वीविंग स्कूल भी शुरू किया | इसका लक्ष्य है बुनकरी के हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना | इस स्कूल ने भी बहुत सारी महिलाओं की लोगों की जिंदगी बदल दी है।''