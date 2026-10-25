फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   amit shah operation trident drug cartel raid assam mizoram manipur

अमित शाह: 'ड्रग कार्टेल के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे', गृह मंत्री ने बताया क्यों खास है ऑपरेशन ट्राइडेंट

Sun, 25 Oct 2026 12:20 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Sun, 25 Oct 2026 12:20 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर छापेमारी कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के तहत 18 गिरफ्तारियां हुईं और 100 करोड़ के हवाला का खुलासा हुआ है।

विज्ञापन
amit shah operation trident drug cartel raid assam mizoram manipur
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बताया कि एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1,424 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। अपने 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में अमित शाह ने 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की तारीफ की। शुक्रवार को चलाए गए इस ऑपरेशन का मकसद भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करना था। उन्होंने कहा, 'भारत तब तक कड़ा प्रहार करता रहेगा, जब तक कि ड्रग कार्टेल के ताबूत में आखिरी कील न ठुक जाए।'
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: रैपिडो राइडर बनकर आतंकियों के लिए करता था काम, एटीएस ने संदिग्ध को दबोचा; मोबाइल से मिले अहम सबूत
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चला है। इसके अलावा, 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, साथ ही 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। उनके मुताबिक यह नेटवर्क 'डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर' के जरिए भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं के पार नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि यह ऑपरेशन 31 दिसंबर, 2029 तक हर ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने 23 अक्तूबर को हुई छापेमारी में मिली सफलता के लिए केंद्रीय एजेंसियों और तीनों राज्यों की पुलिस बलों से बनी एंटी-नारकोटिक्स टीम को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed