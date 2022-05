Pm Modi Cabinet meeting: जापान से लौटते ही काम में जुटे पीएम मोदी, सुबह दिल्ली आते ही बुलाई कैबिनेट बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय जापान यात्रा से वापस लौट चुके हैं। वह आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वह भारत लौटते ही अपने काम में जुट गए। प्रधानमंत्री ने सुबह ही कैबिनेट बैठक बुला ली। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी सभी मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इस दौरान सभी मंत्री मौजूद हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi arrived in Delhi early morning today after his tour of Japan, immediately on arrival held a Cabinet meeting today. pic.twitter.com/7UMXSg0uks