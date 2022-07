PM Modi: अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए पीएम मोदी, संबोधन के दौरान शिंजो आबे को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 'अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित रही। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबे मेरे तो मेरे तो साथी थे ही, वे भारत के भी उतने ही विश्वस्नीय दोस्त थे। आज भारत के विकास की जो गति है जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे भारत के जन-मन में सालों तक बसे रहेंगे।

#WATCH | It's a day of irreparable damage & unbearable pain for me today. My close friend & former Japanese PM Shinzo Abe is no longer with us. He was not only my but also India's trusted friend... I again pay my heartfelt tributes to my friend: PM Narendra Modi, in Delhi pic.twitter.com/JI394ZxPTB