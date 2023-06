उपलब्धि: पीएम मोदी बोले- नौ साल में विकसित भारत के लिए तैयार किया मंच, ग्राफिक्स के माध्यम से बढ़त को दिखाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले नौ साल में भारत में वृद्धि व विकास की जड़ों को पोषित किया है और बुनियादी ढांचे को आकार दिया है, जो अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है, जिसने विकसित भारत के लिए मंच तैयार किया है।

In #9YearsOfGatiAndPragati, we nurtured the roots of growth and development in India, shaping an infrastructure landscape that is unparalleled. Every sector has witnessed swift advancement, setting the stage for a developed India. https://t.co/xhiIDxQ8OK