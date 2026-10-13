भारत-कनाडा संबंध: पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच बातचीत, व्यापार और ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति

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Had a warm and productive conversation with Prime Minister Mark Carney. We agreed to build on the positive momentum in India-Canada ties and work towards concrete outcomes across key areas of our Strategic Partnership, including trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Together, India and Canada are contributing towards a more stable and prosperous world. @MarkJCarney — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2026

मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया बनाने की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का ब्योरा साझा करते हुए कहा, "हम भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। इनमें व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल हैं।"उन्होंने वैश्विक मामलों में दोनों देशों की भूमिका का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया बनाने में योगदान दे रहे हैं।इस बीच, मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, भारत अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। दोनों देश साल के अंत तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज कर रहे हैं।सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में कनाडा का दौरा भी कर सकते हैं। इस दौरान बेल्जियम और अमेरिका जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। ओटावा की यात्रा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर बातचीत पूरी होने के समय के आसपास हो सकती है। यदि यह यात्रा होती है, तो एक दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय कनाडा दौरा होगा। पीएम मोदी ने इससे पहले 2016 के वसंत में कनाडा की यात्रा की थी। उस समय स्टीफन हार्पर कनाडा के प्रधानमंत्री थे।