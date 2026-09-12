भारत-चीन संबंध: पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिक्स से इतर किन-किन मुद्दों पर हुआ मंथन?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की। यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों में हाल के सुधार के बीच हुई है। शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत आए हैं। गलवान घाटी में 2020 के सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो गया था। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और चीन के बीच संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गलवान के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। ऐसे में मोदी और शी की मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।