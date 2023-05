Video: 'आपका प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता?' कर्नाटक में पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा तो मिला दिलचस्प जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जोर-शोर से लगे हैं। आज उन्होंने कई जगहों पर जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने मंच से अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इसके बाद जब वे कलबुर्गी पहुंचे तो यहां उनका एक जुदा अंदाज देखने को मिला। यहां रोड शो से पहले प्रधानमंत्री ने कुछ स्थानीय बच्चों से मस्ती भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से यह भी पूछा कि किसी का पीएम बनने का मन करता है? इस पर बच्चों ने दिलचस्प जवाब दिया। पीएम मोदी और बच्चों की इस बातचीत का वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf