पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमैसी, मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह को भेंट किया बल्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के साथ संबंधों में क्रिकेट डिप्लोमैसी का भी सहारा लिया। उन्होंने कहा कि भारत लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के देश में खेल को बढ़ावा करने के मिशन में मदद करेगा। मालदीव दौरे पर गए मोदी ने क्रिकेट विश्व कप में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बल्ला सोहिल को भेंट किया।

Maldives: Prime Minister Narendra Modi presented President of Maldives Ibrahim Mohamed Solih a cricket bat been signed by Team India playing at the #CWC19 . pic.twitter.com/RYz2mXCrAI