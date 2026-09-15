आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा बस स्टैंड पर लावारिस बैग से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, यात्रियों में मचा हड़कंप

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शुरुआती जांच में क्या मिला?

बैग की तलाशी के दौरान पुलिस को जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर समेत विस्फोटक सामग्री मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बैग में 46 जिलेटिन स्टिक और 50 डेटोनेटर थे। कृष्णा लंका सर्कल इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा ने कहा, 'विस्फोटकों को खदान में ब्लास्टिंग के मकसद से ले जाया जा रहा था।' विस्फोटकों के स्रोत और उन्हें बस स्टैंड तक लाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

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विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टैंड पर एक संदिग्ध बैग मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस को उसमें से जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर मिले। बस स्टैंड पर लावारिस बैग देखकर यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कृष्णा लंका पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद इलाके को सील किया गया है यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।