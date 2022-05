{"_id":"627f01b215e75975d74221ca","slug":"plants-grow-in-lunar-soil-for-the-first-time-space-scientists-did-a-historic-feat-in-just-12-grams-of-soil","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपलब्धि: चांद की माटी में उगे पौधे, अंतरिक्ष में भोजन-हवा की जगी आस, सिर्फ 12 ग्राम मिट्टी में वैज्ञानिकों ने किया ऐतिहासिक कारनामा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला रिसर्च डेस्क, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sat, 14 May 2022 06:41 AM IST