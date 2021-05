याचिका दायर: गंगा में तैरती लाशों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी से जांच कराने की मांग

यूपी-बिहार के सीमावर्ती जिले बक्सर में गंगा नदी में तैरती मिली 100 से ज्यादा लाशों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर जांच कराने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों के शव मिले हैं, उनकी मौत के कारणों की जांच होना चाहिए।

Petition filed in SC seeking constitution of SIT to supervise probe into death of those whose bodies were recently found floating in Ganga