10 घंटे तक पीपीई किट पहनने वाले डॉक्टर के हाथ देख सब हैरान, जज्बे को किया सलाम

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx — Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020

That was mine wearing two gloves just for 2hours. Went in covid19 ward to do maintenance work. pic.twitter.com/OoUAdJb6qW — Sanjeev Kumar🇮🇳 (@008Sanjeev) June 19, 2020

This is the hand of mine (small new farmer in lockdown 😁) after completing paddy cultivation🌾🌾 pic.twitter.com/QWigRvd9Dl — Naveen Asarla® (@NaveenAsarla) June 19, 2020

Respects and Salute. No word is worth to describe this duty for the betterment of humanity. 🇮🇳🙏 — Harsh Dhawan (@HarshDh83046787) June 19, 2020

सर सलाम है इनके कर्तव्य निष्ठा पर।।।। — Ajay Kumar Singh (@AjayKumar1aja) June 19, 2020

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए देशभर में फ्रंटलाइन वर्कर्स जी जान से जुटे हुए हैं। इसकी एक झलक तब मिली जब एक आईएएस अधिकारी ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट पहनकर काम करने वाले एक डॉक्टर के झुर्रीदार हाथों की तस्वीर साझा की।इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि प्रथम पंक्ति में खड़े होकर इस महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं।दरअसल, यह तस्वीर आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने साझा की है। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि 10 घंटे लगातार चिकित्सा एहतियाती सूट और ग्लव्स पहनने के बाद जब डॉक्टर ने उसको उतारा, तो उनके हाथ ऐसे हो गए। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।अवनीश ने इस तस्वीर को 19 जून को साझा किया था। इस तस्वीर पर अब तक 46 हजार से ज्यादा लाइक्स और आठ हजार के करीब रिट्वीट हो चुके हैं। इस तस्वीर के बाद अन्य आवश्यक कार्यों में जुटे लोगों ने भी अपने हाथों की तस्वीर को साझा किया है।लोग सोशल मीडिया पर प्रथम पंक्ति में खड़े होकर सेवा में जुटे लोगों की तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं...