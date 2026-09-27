अंतरिक्ष से ऐसा दिखा पैटागोनिया कि ठहर गई नजर: नासा की यात्री जेसिका मीर बोलीं- धरती की अद्भुत कला

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मीर ने इस तस्वीर को ‘अर्थ आर्ट’ यानी धरती की कला बताया। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कपोला से पृथ्वी को देखते समय उत्तरी पैटागोनिया आइसफील्ड्स की स्थलाकृति ने उनका ध्यान खींचा, यह अद्भुत और मनमोहक थी। इसके बाद उन्होंने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया।दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित पैटागोनिया अपने विशाल हिमक्षेत्रों, पहाड़ों और ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। जमीन से देखने पर ये क्षेत्र बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से इनका पूरा भू-दृश्य एक अलग पैटर्न बनाता है। ऊपर से देखने पर बर्फ, चट्टानों और घाटियों की संरचनाएं आपस में मिलकर ऐसी आकृतियां बनाती हैं, जो किसी भौगोलिक नक्शे या अमूर्त चित्र जैसी लग सकती हैं। मीर की तस्वीर में इसी प्राकृतिक बनावट को प्रमुखता से देखा जा सकता है।जेसिका मीर ने बताया कि उन्होंने यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से निकॉन जेड9 कैमरे और 400 एमएम लेंस की मदद से ली। लंबे फोकल लेंथ वाले इस लेंस ने दूर स्थित भू-दृश्य के एक खास हिस्से को फ्रेम में लाने में मदद की।अंतरिक्ष यात्री अक्सर पृथ्वी की तस्वीरें वैज्ञानिक अवलोकन के साथ-साथ पृथ्वी के बदलते भू-दृश्य को समझने और दर्ज करने के लिए भी लेते हैं। ऐसी तस्वीरें ग्लेशियरों, बर्फीले क्षेत्रों, समुद्रों, रेगिस्तानों और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर देती हैं।तस्वीर साझा होने के बाद सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसके असाधारण दृश्य की तारीफ की। एक उपयोगकर्ता ने पैटागोनिया के आइसफील्ड्स को ऐसा बताया, मानो किसी ने स्थलाकृति का नक्शा बनाकर उसे फ्रीजर में रख दिया हो। दूसरे उपयोगकर्ताओं ने भी इसे शानदार और अद्भुत दृश्य बताया।मीर ने तस्वीर साझा करते हुए यह भी कहा कि पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर खोजने के लिए असाधारण जगहों की कोई कमी नहीं है।अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा साझा की गई ऐसी तस्वीरें केवल खूबसूरत दृश्य नहीं होतीं। वे यह भी दिखाती हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाएं किस तरह अलग दिखाई देती हैं। पैटागोनिया की यह तस्वीर इसी अनुभव का एक उदाहरण है जहां बर्फ और पहाड़ मिलकर अंतरिक्ष से एक विशाल प्राकृतिक कलाकृति का रूप लेते नजर आते हैं।