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इस बीच, समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि संसद के सत्र से पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परिसीमन से जुड़े महिला कोटा विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है।गौरतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। आवश्यक सरकारी कामकाज के तहत यह सत्र गुरुवार, 3 दिसंबर तक चल सकता है। कल होने वाली बैठक में पीएम मोदी मंत्रियों के साथ इसी संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सत्र के कामकाज की समीक्षा करेंगे।सत्र की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंत्रियों को 15 दिसंबर से पहले अपने-अपने मंत्रालयों के सभी विधायी और प्रशासनिक कार्य पूरे करने तथा विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे चुके हैं। कल होने वाले मंथन में सभी मंत्रालयों से उनके लंबित प्रस्तावों और विधेयकों की स्थिति पर रिपोर्ट ली जा सकती है, ताकि 30 नवंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही के दौरान सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरा जा सके।एक तरफ जहां कल पीएम मोदी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। सरकार की ओर से लिए जाने वाले विधेयकों का स्पष्ट ब्योरा सामने न आने के कारण परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संशोधन विधेयकों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कल (27 नवंबर) शाम 4:30 बजे दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में अपने संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है।