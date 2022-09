Pakistan: लापता लोगों की रिहाई की मांग कर रही महिलाओं पर अत्याचार, चीन ने अधर में छोड़ी बिजली परियोजना

पाकिस्तान में लापता लोगों की रिहाई की मांग कर रही बलोच महिलाओं को कराची की सड़कों पर पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए घसीटा। इस क्रूरता पर मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ बलोच ने कहा कि बाढ़-बारिश से त्रस्त यह तथाकथित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर है।

This is so called Islamic Republic of Pakistan.



Baloch women being dragged on the streets of Karachi for demanding release of Baloch missing persons.



Unfortunately Pakistan is member of UN. pic.twitter.com/t2GsPII6jk