मध्य प्रदेश: अब नहीं होगी एंबुलेंस से अफीम की तस्करी, सरकार बनाएगी पॉलिसी 

Yeh sahi hai ki alag-alag tareeke se afeem ki taskari ho rhi hai. Mandsaur, Ratlam aur Neemuch mein yeh dekhne mein aaya hai ki kaafi sankhya mein ambulance hain. Yahaan jo ambulance hain, unki kitni zarurat hai jaanch karayenge: Bhupendra Singh, #MadhyaPradesh HM pic.twitter.com/OxQKB0lKNL