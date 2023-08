Independence Day: 'जानना चाहता था कि ऐसा क्या पसंद, जिससे दर्द...', भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस के राहुल गांधी ने मंगलवार को दोहराया कि वह यह समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं कि ऐसा क्या था जो उन्हें पसंद था और ऐसा क्या था, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक दुर्व्यवहार सहा।

भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे कि एक बार फिर यात्रा क्यों शुरू की जा रही है। इसपर कांग्रेस के राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वह यह समझने के लिए यात्रा पर निकले हैं कि ऐसा क्या था जो उन्हें पसंद था और ऐसा क्या था जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक दुर्व्यवहार सहा।

