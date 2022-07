Bengal Tiger: देश के सबसे बुजुर्ग बाघ 'राजा' की मौत, 40 दिन बाद मनाया जाना था 27वां जन्मदिन

पश्चिम बंगाल में सोमवार तड़के देश के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत हो गई है। एसकेबी रेस्क्यू सेंटर के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, राजा नाम के इस बाघ को पश्चिम बंगाल स्थित अलीपुरद्वार के टाइगर पुनर्वासन केंद्र में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक, 23 अगस्त को 'राजा' का जन्मदिन मनाया जाना था। इसके लिए वन विभाग ने तैयारी भी कर ली थी,लेकिन उससे पहले सोमवार को सुबह 3 बजे 'राजा' की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया 'राजा' देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बाघों में से एक था।

Alipurduar, WB | People pay tribute to 25-year-old tiger Raja from SKB rescue centre who passed away today



(Source: DM & DFO Alipurduar) pic.twitter.com/pkxS7Q5CgP