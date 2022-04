हाय गर्मी: ओडिशा में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, महिला ने सेंक डाली कार के बोनट पर रोटी, वायरल हुआ वीडियो

देश के कई हिस्सों में लोगों को इस समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। उल्टे यहां पर तो स्थिति यह है कि लोग बिना चूल्हे के कार के बोनट पर ही रोटी सेंक ले रहे हैं। यहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला कार के बोनट पर रोटी बनाती नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Scenes from my town Sonepur. It’s so hot that one can make roti on the car Bonnet 😓 @NEWS7Odia #heatwaveinindia #Heatwave #Odisha pic.twitter.com/E2nwUwJ1Ub