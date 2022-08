बेजुबान रिश्ता: कुत्ते की मौत पर निकाली ऐसी अंतिम यात्रा, जिसने भी देखा आंख भर आई

जानवरों से अगर दोस्ती कर ली जाए तो, वह दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। कुत्तों और इंसानों ने इस बात को समय-समय पर साबित भी किया है। कुत्ते की मालिक के प्रति वफादारी और मालिक का उसके प्रति प्रेम कोई नया नहीं है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मिशाल बन जाते हैं।

#WATCH | Odisha: A family in Paralakhemundi bid a tearful goodbye to their pet dog, Anjali, & performed its last rites as per traditional rituals yesterday when it died after being with them for 17 yrs. Owner of the dog, Tunnu Gouda also took out a funeral procession for his pet. pic.twitter.com/CQwIW9PFmv