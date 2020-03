ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने किया राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का एलान

ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्यभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। पटनायक ने भुवनेश्वर में शनिवार को कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और ममता महंत बीजू जनता दल के उम्मीदवार होंगे।

Odisha Chief Minister & BJD Chief Naveen Patnaik in Bhubaneswar: Subash Singh, Muna Khan, Sujit Kumar and Mamata Mahanta will be the candidates of Biju Janta Dal (BJD) for the upcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/i60I5Qly9J