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वडोदरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी: गुजरात को दिया हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात; युवाओं से कर रहे संवाद

Tue, 08 Sep 2026 12:28 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 08 Sep 2026 12:28 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात को 35 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दिया। विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी जेन-जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 

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PM Modi gifts projects worth 35000 crore to Gujarat interacts with Gen Z in Vadodara find out what he said
पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के वडोदरा पहुंचे। यहां वह नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर वहां मौजूद युवाओं ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 

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'वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। अभी जो देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं देश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ, पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वडोदरा के हर एक नागरिक को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। 
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वडोदराऔर धार के बीच नई मेमू को दिखाया हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम के दौरान प्रतापनगर (वडोदरा) और टांडा रोड (धार) के बीच नई मेमू (MEMU) यात्री ट्रेन सेवा और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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'दादरी से JNPT डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा'
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आज दादरी से JNPT डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने जब हाईवे का स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया था, तो उसके साथ-साथ की गई थी लेकिन 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में जब प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जिम्मेदारी ली, उससे पहले तक फ्रेट कॉरिडोर का 1 किलोमीटर का भी काम नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद एक-एक समस्या का समाधान किया। कोष की समस्या, डिजाइन की समस्या, जमीन की समस्या, सभी को समाप्त किया और उसके बाद एक-एक कर सभी सेक्शन खुलने लगे। पहला सेक्शन 2020 में पूरा हुआ। कोरोना आया, कोरोना की समस्याएं आईं लेकिन एक-एक करके कई सेक्शन पूर्ण हुए और आज प्रधानमंत्री दादरी से JNPT डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।"
(खबर अपडेट की जा रही)

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