Madrasa Demolished : असम में फिर चला बुलडोजर, आतंकी मुस्तफा का मदरसा ढहाया

यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर असम में आज फिर 'बुलडोजर' चला। इसके साथ ही माफिया, आतंकियों व अन्य अपराधियों के अवैध निर्माणों को ढहाने का सिलसिला इस सीमावर्ती राज्य में भी तेज हो गया। आज असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा ढहा दिया गया। इसके पूर्व जुलाई में डिब्रूगढ़ में एक अपराधी का मकान गिराया गया था।

Assam | Jamiul Huda madrasa in Moirabari area run by Mustafa alias Mufti Mustafa who was recently arrested for his links with Bangladesh-based terror outfit Ansarullah Bangla Team &AQIS has been demolished today, says Aparna N, Superintendent of Police (SP) of Morigaon district. pic.twitter.com/JXClZSBNID