किसानों के प्रदर्शन के चलते उत्तर रेलवे को भारी नुकसान, महाप्रबंधक ने दी जानकारी

किसान के भारी विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तर रेलवे को 2000-2400 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा है। महाप्रबंधक आशुतोष गंगाल ने इसकी जानकारी दी है।

We have incurred losses of roughly around Rs 2,000-2,400 crores due to the farmer's protest. This includes freight and passenger trains: Ashutosh Gangal, General Manager, Northern Railway pic.twitter.com/PKoM0yx8qc