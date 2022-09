New Cooperative Policy: नई नीति से सहकारिता क्षेत्र में होंगे समग्र बदलाव, अमित शाह ने बताया मकसद

गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति से इस क्षेत्र में समग्र बदलाव होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा।

Committee constituted to draft national cooperative policy for holistic development; every state will have representation in it. Former Union Minister Suresh Prabhu to head the committee: Union Cooperation Minister Amit Shah, at National Conference of State Cooperative Ministers