COVID-19: नए कोरोना संक्रमित, सक्रिय केस और संक्रमण दर में भी गिरावट, 68 मौतों ने बढ़ाई चिंता

देश में बीते 24 घंटे में नए कोरोना केस, सक्रिय केस और संक्रमण दर तीनों में गिरावट आई। सक्रिय केस में बीते 24 घंटे में 4271 की गिरावट आई है। हालांकि बीते 24 घंटे में महामारी से 68 मौतें दर्ज हुई हैं। इनमें केरल द्वारा जोड़ी गई 24 मौतें शामिल हैं।

#COVID19 | India reports 15,815 fresh cases and 20,018 recoveries in the last 24 hours.