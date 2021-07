नीट यूजी-2021: दुबई में भी बनाया परीक्षा केंद्र, कुवैत में पहले से बनाया जा चुका है सेंटर

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी-2021 के लिए दुबई में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किया है। ऐसा एक केंद्र कुवैत शहर में पहले बनाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा यह परीक्षा 12 सितंबर को ली जाना है।

NEET (UG)-2021 examination center has been established in Dubai, in addition to the one already at Kuwait city: Education Ministry