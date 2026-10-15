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नीट: पेपर लीक में पूरक आरोप-पत्र दाखिल, सरकार-एनटीए का एक भी कर्मचारी नामजद नहीं

Thu, 15 Oct 2026 04:34 AM IST
नितिन गौतम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 15 Oct 2026 04:34 AM IST
सार

सीबीआई ने बुधवार को नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। चौंकाने वाली बात ये है कि इस आरोप-पत्र में किसी भी सरकारी कर्मचारी या एनटीए कर्मी को आरोपी नहीं बनाया गया है। 

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नीट पेपर लीक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी को आरोपी बनाया गया है। मामले में दाखिल इस पूरक आरोपपत्र में भी न तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के किसी कर्मचारी और न ही किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आरोपी बनाया गया है।
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सीबीआई के मुताबिक, सूर्यवंशी मुख्य आरोपी शुभम खैरनार के करीबी सहयोगी है। उस पर खैरनार के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने और उनके परिजनों से पैसे वसूलने का आरोप है। एजेंसी का दावा है कि अभ्यर्थियों को नांदेड़ में एक स्थान पर एकत्र किया गया था और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनके मूल दस्तावेज अपने पास रखे गए थे। सूर्यवंशी को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में 14वां आरोपी हैं। इससे पहले भी सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दाखिल किया है। 
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