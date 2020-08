LIVE: JEE-NEET परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, भूख हड़ताल पर एनएसयूआई कार्यकर्ता

कोरोना महामारी के दौरान नीट-जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी परीक्षा को टालने की अपील की जा रही है।

नीट-जेईई परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आज यानी 28 तारीख को ही कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियानशुरू किया गया है।

कांग्रेस प्रदर्शन लाइव अपडेट्स:-

कर्नाटक के बंगलूरू में कोरोना वायरस महामारी के दौरान नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने और छह महीनों के लिए सेमेस्टर फीस को माफ करने की मांग को लेकर एनएसयूआई भूख हड़ताल कर रही है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपील की है कि 'लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए। #SpeakUpForStudentSafety आज 10 बजे से। आइए, सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें।'





Unite your voice with lakhs of suffering students. #SpeakUpForStudentSafety from 10am onwards.

Let’s make the Govt listen to the students.



लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज़ जोड़िए। #SpeakUpForStudentSafety आज 10 बजे से।

आइए, सरकार से छात्रों की बात सुनने की माँग करें। pic.twitter.com/NBri5lx8Ff