नौसेना दिवस: पीएम मोदी ने दी जवानों को बधाई, कहा- निडर होकर रक्षा करने वाली सेना को शुभकामनाएं

विज्ञापन

शं नो वरुण: "जल के देवता हमारे लिए शुभ हों"#नौसेना_दिवस के अवसर पर भारत की समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरियों के शौर्य को नमन, उनके परिजनों के धैर्य को नमन!



कृतज्ञ देश, राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में आपके अदम्य साहस और समर्पण पर सदैव विश्वास करता है, आप पर गर्व करता है।जय हिन्द! pic.twitter.com/mHIYFeYmkr — Vice President of India (@VPSecretariat) December 4, 2020

Navy Day greetings to all our valorous navy personnel and their families. The Indian navy fearlessly protects our coasts and also renders humanitarian assistance in times of need. We also remember India’s rich maritime tradition over centuries. pic.twitter.com/k2PMgvc0F3 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2020

On Navy Day, I extend my warm greetings to all our courageous personnel of the Indian Navy and their families.



India is proud of our formidable blue water force for their unwavering commitment in protecting our marine borders and serving the nation during calamities. pic.twitter.com/dnTLvqsgWE — Amit Shah (@AmitShah) December 4, 2020

On the occasion of #indiannavyday2020 my greetings and best wishes to all personnel of this outstanding force. The @indiannavy is at the forefront of keeping our seas safe by ensuring maritime security. I salute their valour, courage and professionalism. pic.twitter.com/2iJzAWSnAH — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 4, 2020

देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल चार दिसंबर को देश के जाबांज जवानों को याद करते हुए नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी और जवानों के जज्बे को सलाम किया।उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जवानों को बधाई देते हुए कहा, 'शं नो वरुण: "जल के देवता हमारे लिए शुभ हों" नौसेना दिवस के अवसर पर भारत की समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरियों के शौर्य को नमन, उनके परिजनों के धैर्य को नमन! कृतज्ञ देश, राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में आपके अदम्य साहस और समर्पण पर सदैव विश्वास करता है, आप पर गर्व करता है। जय हिन्द!'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। हमें सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा भी याद है।'गृह मंत्री अमित शाह ने बहादुर जवानों को बधाई देते हुए कहा, 'नौसेना दिवस पर, मैं भारतीय नौसेना के हमारे सभी साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत को हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और आपदाओं के दौरान राष्ट्र की सेवा करने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारी दुर्जेय नीली जल सेना पर गर्व है।'वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस पर बधाई देते हुए कहा, 'भारतीय नौसेना दिवस 2020 के अवसर पर इस उत्कृष्ट बल के सभी कर्मियों को मेरी शुभकामनाएं। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे समुद्र को सुरक्षित रखने में भारतीय नौसेना सबसे आगे है। मैं उनकी वीरता, साहस और व्यावसायिकता को सलाम करता हूं।'