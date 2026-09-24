राज्यसभा चुनाव: विधानसभा से पहले होगी विधायकों की निष्ठा की परख, तीसरा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में अखिलेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रहे राज्यसभा चुनाव भाजपा व समाजवादी पार्टी के बीच जोर आजमाइश का सबब बनने जा रहा है। इसमें क्रॉस वोटिंग से लेकर, गैरहाजिर रहने से लेकर व पाला बदलने की संभावना तो बन ही रही है, साथ ही कई माननीयों का टिकट भी प्रभावित हो सकता है। वजह है कि सपा अपने अतिरिक्त वोटों को बिखरने से बचाने के लिए तीसरा प्रत्याशी उतार सकती है।

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