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न्यूज अपडेट्स: मेटा ने छह माह में भारत से हटाए 50 लाख+ आपत्तिजनक कंटेंट; एमपी में 65 लाख साल पुराना अवशेष मिला

Sun, 15 Nov 2026 08:24 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 15 Nov 2026 08:24 AM IST
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National Updates 15 Nov Meta India Srinivas MP Raisen elephant like fossil north east west south politics news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारत में 50 लाख से अधिक आपत्तिजनक कंटेंट हटाए हैं। यह कार्रवाई जनवरी से जून के दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर की गई है। हटाया गया ज्यादातर कंटेंट बच्चों के यौन शोषण और अश्लीलता से जुड़ा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें  98% कंटेंट को किसी यूजर की शिकायत आने से पहले ही मेटा के एआई-आधारित सिस्टम ने खुद पहचान कर हटा दिया था।मेटा इंडिया चीफ ने माना कि सख्ती बढ़ने के बाद अपराधी अपने तरीके बदल रहे हैं। पहले वे सीधे पोस्ट कर गलत सामग्री डालते थे, लेकिन अब वे विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। अपराधी विज्ञापनों से यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर किसी दूसरी वेबसाइट या ऐप पर ले जाते हैं। मेटा का कहना है कि प्लेटफॉर्म के बाहर की गतिविधियों को ट्रैक करने की कंपनी की अपनी सीमाएं  हैं, जो सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती है।

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हाथी जैसे जानवर का मिला 65 लाख साल पुराना अवशेष

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले स्थित नर्मदा घाटी में हाथी जैसे विशालकाय प्रागैतिहासिक स्तनधारी जीव 'स्टेगोडन नामाडिकस' का 65 लाख साल पुराना निचले जबड़े का जीवाश्म मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस दुर्लभ जीवाश्म की जांच शुरू कर दी है। जीवाश्म रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर देवरी तहसील के पताई गांव (पताई घाट) के पास नदी के कटाव के कारण मिट्टी से बाहर आया है। सागर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसर पीके कठल के अनुसार, 'स्टेगोडन नामाडिकस' हाथी एक विशाल शाकाहारी जीव था।

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