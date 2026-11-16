वायुसेना प्रमुख की दो टूक: 'भविष्य के युद्धों के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोले?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नई दिल्ली में 'आत्मनिर्भरता और भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारियों में इसका स्थान' विषय पर आयोजित 'एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए, एयर चीफ ने भविष्य के युद्धों के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) के रणनीतिक सिद्धांत (VAYU फ्रेमवर्क) के बारे में बताया।उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध के लिए तैयारियों को तीन अहम पैमानों पर आंका जाएगा।1) लंबे समय तक अभियान जारी रखने की क्षमता2) लंबे युद्ध के लिए उत्पादन तेजी से बढ़ाने की क्षमता3) युद्ध के मैदान में खुद को तुरंत ढालने की क्षमता।एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा, 'भारतीय वायु सेना के लिए, जो नेटवर्क-केंद्रित युद्ध पर निर्भर है, जो सबसे पहले कार्रवाई (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) करती है। वायु शक्ति के जरिए रणनीतिक प्रभाव पैदा करती है, उसके लिए 'आत्मनिर्भरता' केवल एक औद्योगिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऑपरेशनल जरूरत है।' उन्होंने आगे कहा, 'भविष्य के किसी भी संघर्ष में, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, गोला-बारूद और डेटा लिंक तक हमारी पहुंच दूसरों द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।'एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे आधुनिक युद्ध, किसी सेना की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी की परीक्षा तीन निर्णायक मोर्चों पर लेती है।इस सवाल के जवाब में कि क्या हमारा रक्षा उद्योग भी 'हनी ट्रैप' की चपेट में आ सकता है। इससे कैसे निपटा जाए, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित कहते हैं, 'यह सिर्फ 'हनी ट्रैप' की बात नहीं है। असल में यह 'साइबर जासूसी' (साइबर एस्पियोनेज) का मामला है। आजकल जासूसी साइबर माध्यमों और कई अन्य तरीकों से की जाती है, जिसमें लोगों को लुभाया जाता है। 'हनी ट्रैप' तो इस पूरी स्थिति का बस एक पहलू है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे मल्टी-लेवल मार्केटिंग और लोन देने वाले जालसाज ये सब भी सक्रिय हैं। इसलिए, हम इस बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेटवर्क 'एयर-गैप्ड' (पूरी तरह अलग-थलग) हैं, इसलिए उन पर साइबर हमला नहीं किया जा सकता। ऐसे में, 'इनसाइडर थ्रेट' (अंदरूनी खतरा) पैदा हो रहा है। हम इससे वाकिफ हैं। हमने कुछ तकनीकी और संस्थागत उपाय लागू कर रखे हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र और डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। निजी क्षेत्र के लिए भी कुछ इंतजाम हैं। हम सही सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी एजेंसी है जो निजी क्षेत्र के लोगों को उनके नेटवर्क के इस्तेमाल के बारे में सलाह देती है। अगर वे बस उस सलाह का पालन करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में हम सुरक्षित रहेंगे।'भविष्य के युद्धों के लिए भारतीय वायु सेना के 'वायु' (VAYU) विजन के तहत, 'आत्मनिर्भरता' को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आधार बताते हुए, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भविष्य के युद्धों के लिए भारतीय वायु सेना का मुख्य मंत्र 'आत्मनिर्भरता' है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उदाहरण देते हुए बताया कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और स्वदेशी हथियारों से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर से पता चलता है कि सेनाओं के आपसी तालमेल से क्या हासिल किया जा सकता है। हमारे आईएसीसीएस (इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम) और सेना के 'आकाशतीर' ने मिलकर एक साझा 'एयर पिक्चर' (हवाई स्थिति की तस्वीर) तैयार की। आकाश और ब्रह्मोस जैसे भारतीय सिस्टम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। यह सब किसी और की तकनीक या क्षमता पर निर्भर रहकर हासिल नहीं किया जा सकता।''भविष्य के युद्धों की तैयारी में आत्मनिर्भरता' के संदर्भ में, एयर चीफ मार्शल ने तीन ऐसे मानक बताए जिनके आधार पर भारत की सैन्य तैयारियों को परखा जाएगा - नियंत्रण, निरंतरता और परिस्थितियों के अनुसार तेजी से ढलने की क्षमता। साथ ही, उन्होंने घरेलू उद्योगों से आग्रह किया कि वे केवल सामान बेचने वाले वेंडर न बने रहें, बल्कि रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने वाले बनें।रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि रूस ने जुलाई 2025 में एक ही रात में 700 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए, जबकि यूक्रेन ने पिछले साल कम से कम 40 लाख ड्रोन बनाए और इस साल 70 लाख ड्रोन बनाने की योजना है। चूंकि विदेशी आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं के संकटों को प्राथमिकता देंगे, इसलिए भारत की तैयारी घरेलू उत्पादन लाइनों पर आधारित होनी चाहिए जो उत्पादन बढ़ा सकें।मई 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद के हालात को याद करते हुए, वायु सेना प्रमुख ने 'तेजस' लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 'फ्लाई-बाय-वायर' फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यह इस बात का सबूत है कि जब प्रतिबंधों के कारण विदेशी मदद अचानक बंद हो जाती है, तब भी स्वदेशी संकल्प के दम पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।उन्होंने कहा, 'तेजस को इस तरह डिजा इन किया गया है कि यह स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है। अपने 'फ्लाई-बाय-वायर' सिस्टम के बिना, यह उड़ ही नहीं सकता।' उन्होंने बताया कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने दो से तीन साल की देरी होने के अनुमानों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने जनवरी 2001 में विमान की पहली उड़ान से पहले ही भारत के अपने कंट्रोल लॉ तैयार कर लिए थे।