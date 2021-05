नारदा घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित, नजरबंद रहेंगे चारों नेता

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग घोटाले से जुड़े मामले की गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। यह अब 28 मई यानी शुक्रवार को होगी। बता दें, सीबीआई ने इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी व मदन मित्रा व कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें घर में नजरबंद किया है। आगामी सुनवाई तक ये नेता नजरबंद ही रहेंगे।

Five-member Constitution Bench of the Calcutta High Court adjourned the Narada Case hearing till May 28#WestBengal